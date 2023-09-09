Глава МИД ТРСК: Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст сил нашей борьбе

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст сил нашей борьбе.
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"Мы испытываем большую гордость за слова, сказанные президентом дружественного и братского Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с участниками второго заседания министров государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств. Мы пройдем долгий путь благодаря сотрудничеству и солидарности стран, которые являются ветвями укоренившегося тюркского древа. Это заявление придаст еще большую силу нашей борьбе", - подчеркнул он.
Глава МИД ТРСК выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Мы станем еще сильнее при поддержке Организации тюркских государств. Хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает нас в направлении признания ТРСК. Мы полностью верим, что добьемся больших успехов как одна нация - три государства", - добавил Т.Эртогрулоглу.