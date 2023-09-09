Глава МИД ТРСК: Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст сил нашей борьбе

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст сил нашей борьбе.

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева придаст сил нашей борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсин Эртогрулоглу, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы испытываем большую гордость за слова, сказанные президентом дружественного и братского Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с участниками второго заседания министров государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств. Мы пройдем долгий путь благодаря сотрудничеству и солидарности стран, которые являются ветвями укоренившегося тюркского древа. Это заявление придаст еще большую силу нашей борьбе", - подчеркнул он.

Глава МИД ТРСК выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мы станем еще сильнее при поддержке Организации тюркских государств. Хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживает нас в направлении признания ТРСК. Мы полностью верим, что добьемся больших успехов как одна нация - три государства", - добавил Т.Эртогрулоглу.