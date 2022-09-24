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Глава МИД: Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Европой

Глава МИД: Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Европой Транспортный узел, формирующийся путем открытия коммуникаций и реализации Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой.
Внешняя политика
24 сентября 2022 г. 16:01
Глава МИД: Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Европой

Транспортный узел, формирующийся путем открытия коммуникаций и реализации Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на 46-й ежегодной министерской встрече "Группе 77 плюс Китай" в ООН на тему «Ликвидация продовольственного, топливного и финансового кризисов и пути достижения Целей устойчивого развития».

Министр подчеркнул, что после разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановления территориальной целостности Азербайджана в регионе возникли новые реалии.

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Версия на английском языке FM: Zangazur corridor to provide shortest land route between China, Europe
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Zəngəzur dəhlizi ilə formalaşan nəqliyyat qovşağı Çinlə Cənubi Avropa arasında ən qısa quru marşrutu təmin edəcək"

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