Глава МИД: Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Европой

Транспортный узел, формирующийся путем открытия коммуникаций и реализации Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой.

Транспортный узел, формирующийся путем открытия коммуникаций и реализации Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на 46-й ежегодной министерской встрече "Группе 77 плюс Китай" в ООН на тему «Ликвидация продовольственного, топливного и финансового кризисов и пути достижения Целей устойчивого развития».

Министр подчеркнул, что после разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановления территориальной целостности Азербайджана в регионе возникли новые реалии.