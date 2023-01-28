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Глава МИД Таджикистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Глава МИД Таджикистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране 28 января глава МИД Таджикистана Сирожиддин Мухриддин позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамову и осудил вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Иране, подчеркнув, что задержанный должен понести наказание в кратчайшие
Внешняя политика
28 января 2023 г. 16:37
Глава МИД Таджикистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

28 января глава МИД Таджикистана Сирожиддин Мухриддин позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамову и осудил вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Иране, подчеркнув, что задержанный должен понести наказание в кратчайшие сроки.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Он выразил соболезнования семье убитого в результате нападения начальника Службы охраны и всему азербайджанскому народу.

Дж.Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел дружественного Таджикистана за соболезнования и поддержку.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanın XİN başçısı Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən hücumu qınayıb

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