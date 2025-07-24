Глава МИД Сомали назвал продуктивными переговоры с Джейхуном Байрамовым в Баку

Визит сомалийской делегации сегодня в Азербайджане еще больше усилит уровень отношений между Азербайджаном и Сомали.

Визит сомалийской делегации в Азербайджане еще больше усилит уровень отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисалам Абди Али сказал в Баку в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он добавил, что Сомали благодарен Азербайджану за предоставленную возможность для обучения сомалийских студентов.

"Сегодня в Баку мы с моим коллегой Джейхуном Байрамовым провели очень продуктивные переговоры. Визит нашей делегации в Азербайджан придаст еще большей импульс развивающимся отношениям между нашими странами. Хотел бы выразить благодарность за теплый прием в вашей стране. А также хотелось бы выразить благодарность за предоставленную возможностям нашим студентам обучаться здесь. Как вы знаете у нас есть некоторые проблемы с энергетической сфере и мы рассчитываем, что опыт, полученный нашими студентами в Азербайджане, принесет Сомали большую пользу", - сказал глава МИД Сомали.

По его словам, между Сомали и Азербайджаном налажено тесное сотрудничество в области обороны и безопасности.