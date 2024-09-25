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Глава МИД Сомали: Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации

Глава МИД Сомали: Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации. В ходе визита в Баку я передал поздравления моему коллеге и азербайджанскому народу.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 04:38
Глава МИД Сомали: Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации

Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации. В ходе визита в Баку я передал поздравления моему коллеге и азербайджанскому народу.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Моаллим Фиги.

Он напомнил, что несколько месяцев ранее посетил Баку по приглашению азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.

"Между Азербайджаном и Сомали существуют прочные, крепкие и давние дружеские отношения. История этих отношений насчитывает почти 50 лет. Во время моего визита в Азербайджан я посетил Баку и ознакомился с вашей страной.

Мы рады, что Азербайджан освободил свои исторические земли от оккупации. Во время моего визита в Баку я передал свои поздравления коллеге и азербайджанскому народу. Во время первого визита я не смог посетить Карабах, но очень хочу туда поехать", - сказал министр Фиги.

Дипломат высоко оценил подготовку Азербайджана к председательству на COP29.

"Я встретился с командой COP29. Я увидел, что они на высоком уровне готовятся к COP, они поделились со мной своими планами и опытом. Их инициативы очень важны.

Также я участвовал во многих встречах, организованных Азербайджаном в рамках недели высокого уровня ООН. Все это дает основание сказать, что Азербайджан проведет невиданный до этого COP, я желаю вашей стране успехов на этом пути. Сомали будет представлен на COP29 в Баку на уровне главы государства", - добавил Ахмед Моаллим Фиги.

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Версия на азербайджанском языке Somalinin XİN rəhbəri: Azərbaycanın tarixi torpaqlarını işğaldan azad etdiyi üçün sevincliyik

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