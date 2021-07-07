Госсекретарь: Азербайджан - важная страна-партнер Словакии в регионе Южного Кавказа

"Азербайджан является важной страной-партнером Словакии в регионе Южного Кавказа, что мы подтвердили открытием посольства Словакии в Баку в конце 2019 года. Объявленный план повторного открытия дипломатической миссии Азербайджана в Братиславе (возможно,

"Азербайджан является важной страной-партнером Словакии в регионе Южного Кавказа, что мы подтвердили открытием посольства Словакии в Баку в конце 2019 года".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Словакии Мартин Клус по итогам визита в Азербайджан.

"Во время моего официального рабочего визита в Баку на прошлой неделе я подтвердил заинтересованность Словакии в продолжении политического диалога и укреплении сотрудничества с упором на торгово-экономическую сферу. Высокое динамичное развитие региона, в котором расположен Азербайджан, также мотивирует малых и средних предпринимателей из Словакии, которые все больше заинтересованы в активизации контактов с азербайджанскими партнерами." , - заявил он.

Госсекретарь добавил, что "переговоры с официальными лицами Азербайджана - заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым - подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении двусторонних отношений. Одновременно мы обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам и определили перспективные направления для укрепления сотрудничества. Мы видим новые возможности не только в энергетике или сегменте новых технологий, но и в туризме".