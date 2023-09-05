Глава МИД: Ситуация вокруг Лачынской дороги носит не гуманитарный, а политический характер

Нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.

Нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

На встрече было отмечено, армянская сторона отклонение предложение открыть дорогу Агдам-Ханкенди и параллельно интенсифицировать использование Лачынской дороги для удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, как составной части процесса реинтеграции в азербайджанское наше общество.



Отказ армянской стороны от предложений Азербайджана показывает, что нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.