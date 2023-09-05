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Глава МИД: Ситуация вокруг Лачынской дороги носит не гуманитарный, а политический характер

Глава МИД: Ситуация вокруг Лачынской дороги носит не гуманитарный, а политический характер Нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 16:35
Глава МИД: Ситуация вокруг Лачынской дороги носит не гуманитарный, а политический характер

Нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

На встрече было отмечено, армянская сторона отклонение предложение открыть дорогу Агдам-Ханкенди и параллельно интенсифицировать использование Лачынской дороги для удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, как составной части процесса реинтеграции в азербайджанское наше общество.

Отказ армянской стороны от предложений Азербайджана показывает, что нынешняя ситуация вокруг Лачынской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер.

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Версия на английском языке FM: Situation around Lachin road is political, not humanitarian, as claimed by Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Laçın yolu ətrafında vəziyyət Ermənistanın iddia etdiyi kimi humanitar deyil, siyasi xarakter daşıyır"

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