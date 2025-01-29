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Глава МИД: Сирия станет новой платформой сотрудничества для Азербайджана, Турции и Узбекистана

Глава МИД: Сирия станет новой платформой сотрудничества для Азербайджана, Турции и Узбекистана 15:08
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:15
Глава МИД: Сирия станет новой платформой сотрудничества для Азербайджана, Турции и Узбекистана

Важно соблюдать достигнутое в Газе перемирие.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в Анкаре.

Он отметил, что Азербайджан поддерживает решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.

Говоря о ситуации в Сирии, Байрамов подчеркнул, что благодаря позитивным процессам в Сирии она станет одной из новых платформ для сотрудничества Азербайджана, Турции и Узбекистана.

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Версия на английском языке FM: Syria to become new platform for co-op for Azerbaijan, Türkiye, Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: Suriya Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan üçün yeni əməkdaşlıq platforması olacaq

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