Глава МИД Сирии: Привержены принципам Бандунга, включая уважение территориальной целостности стран

Сирия подтвердила приверженность Бандунгским принципам, основанным, в том числе, на поддержке территориальной целостности всех стран.

Сирия подтвердила приверженность Бандунгским принципам, основанным, в том числе, на поддержке территориальной целостности всех стран.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Аль-Микдад во время выступления на министерском заседании Координационного совета Движения неприсоединения в Баку.

Министр сказал, что в основе Движения неприсоединения лежат Бандунгские принципы, включающие 10 принципов мирного сосуществования и международных отношений, в том числе уважение территориальной целостности, отказ от интервенции и вмешательства во внутренние дела других стран, признание равенства всех рас и наций, урегулирование всех международных споров мирным путем и др.

"Мы должны еще раз подтвердить нашу приверженность этим принципам на фоне угроз, возникающих в политической, экономической сферах и в вопросах безопасности", - сказал глава МИД Сирии.

По его словам, борьба с терроризмом очень важна. "Сам сирийский народ пострадал от терроризма", - заявил Фейсал Аль-Микдад. Он также коснулся вопроса нарушения прав палестинцев Израилем.

Он также поблагодарил все государства, которые оказали поддержку этой стране во время разрушительного землетрясения в феврале этого года.