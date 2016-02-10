Глава МИД Швеции: Азербайджан показывает всему миру пример

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан показывает всему миру пример того, как различные религии могут мирно уживаться вместе".

Как сообщает Report, об этом заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем на встрече с главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

По ее словам, важно, когда представители различных религий могут вести взаимный диалог.

Шведский министр заявила, что межкультурный и межрелигиозный диалог является вопросом, в котором "мы сегодня все нуждаемся". Она также отметила важность создания платформы для межрелигиозного диалога.

М.Вальстрем также отметила, что Азербайджан, как страна, сумевшая справиться с большим числом беженцев и вынужденных переселенцев, могла бы провести обмен опытом на фоне наплыва беженцев из Сирии.