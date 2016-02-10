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    Глава МИД Швеции: Азербайджан показывает всему миру пример

    Межкультурный и межрелигиозный диалог является вопросом, в котором мы сегодня все нуждаемся

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан показывает всему миру пример того, как различные религии могут мирно уживаться вместе". 

    Как сообщает Report, об этом заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем на встрече с главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

    По ее словам, важно, когда представители различных религий могут вести взаимный диалог.

    Шведский министр заявила, что межкультурный и межрелигиозный диалог является вопросом, в котором "мы сегодня все нуждаемся". Она также отметила важность создания платформы для межрелигиозного диалога.

    М.Вальстрем также отметила, что Азербайджан, как страна, сумевшая справиться с большим числом беженцев и вынужденных переселенцев, могла бы провести обмен опытом на фоне наплыва беженцев из Сирии.

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