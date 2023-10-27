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Глава МИД: "Шушинская декларация" играет роль дорожной карты развития отношений между Баку и Анкарой

Глава МИД: "Шушинская декларация" играет роль дорожной карты развития отношений между Баку и Анкарой "Шушинская декларация" играет роль дорожной карты развития отношений между Азербайджаном и Турцией во всех отраслях.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 17:36
Глава МИД: Шушинская декларация играет роль дорожной карты развития отношений между Баку и Анкарой

"Шушинская декларация" играет роль дорожной карты развития отношений между Азербайджаном и Турцией во всех отраслях.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии национального праздника – Дня Республики Турции.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и Турция реализуют грандиозные совместные проекты во всех отраслях.

"На будущее у нас также большие планы. Объем взаимных инвестиций, товарооборот растут с каждым днем. Все мы знаем, насколько важной является энергетическая безопасность в современный период. Успешно развиваются проекты в сфере нефти и газа, такие как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP", - сказал он.

Байрамов также рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Турции в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

"Азербайджан и Турция принимают активное участие в деятельности организации. Например, наши страны являются участниками важных трехсторонних и четырехсторонних платформ", - сказал Байрамов.

По словам министра, сотрудничество Азербайджана и Турции не ограничивается вопросами, касающимися только двух стран.

"Оно охватывает более широкую географию. Благодаря взаимной поддержке мы становимся сильнее. Это обеспечит благополучие наших государств и народов, а реализация "Шушинской декларации" в свою очередь расширит наши возможности", - сказал он

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan and Türkiye have great plans
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Azərbaycan və Türkiyənin çox böyük planları var”

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