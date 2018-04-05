Глава МИД Северной Кореи принимает участие на конференции Движения неприсоединения в Баку - ФОТО

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо принимает участие на министерской конференции стран Движения неприсоединения, которая открылась сегодня в Баку. Как сообщает Report, Ли Ён Хо прибыл в Азербайджан для участия в двухдневной конференции в рамках Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Министр иностранных дел Северной Кореи уклонился от общения с прессой, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, 3 апреля Ли Ён Хо вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы посетить Азербайджан и Россию. После участия на конференции в Баку он направится в Москву.