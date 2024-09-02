Глава МИД Сербии: Поздравляю азербайджанский народ с успешными выборами

Попытки иностранного вмешательства в парламентские выборы в Сербии были успешно пресечены.

Попытки иностранного вмешательства в парламентские выборы в Сербии были успешно пресечены.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил глава МИД Сербии Марко Джурич на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Джурич отметил, что выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

"Я поздравляю азербайджанский народ. Каждая страна, которая ведет независимую внешнюю политику, сталкивается с попытками вмешательства сторонних сил. Каждый народ имеет право выражать свои права и свободы без иностранного вмешательства", - сказал он.

Он добавил, что парламентские выборы в Сербии в прошлом году прошли прозрачно и в соответствии с международными стандартами, несмотря на попытки захвата власти, которые были успешно пресечены.