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Глава МИД Сербии: Поздравляю азербайджанский народ с успешными выборами

Глава МИД Сербии: Поздравляю азербайджанский народ с успешными выборами Попытки иностранного вмешательства в парламентские выборы в Сербии были успешно пресечены.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 14:01
Глава МИД Сербии: Поздравляю азербайджанский народ с успешными выборами

Попытки иностранного вмешательства в парламентские выборы в Сербии были успешно пресечены.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил глава МИД Сербии Марко Джурич на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Джурич отметил, что выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне, были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

"Я поздравляю азербайджанский народ. Каждая страна, которая ведет независимую внешнюю политику, сталкивается с попытками вмешательства сторонних сил. Каждый народ имеет право выражать свои права и свободы без иностранного вмешательства", - сказал он.

Он добавил, что парламентские выборы в Сербии в прошлом году прошли прозрачно и в соответствии с международными стандартами, несмотря на попытки захвата власти, которые были успешно пресечены.

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Версия на английском языке Serbian foreign minister congratulates Azerbaijani people on successful elections
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın XİN başçısı: Seçkilərin çox yaxşı səviyyədə keçirilməsinə görə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm

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