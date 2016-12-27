Глава МИД: Азербайджан является известной в системе международных отношений сильной страной, с которой считаются

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня Азербайджан является известной в системе международных отношений сильной страной, с которой считаются, ее интересы, как лидирующего в регионе государства, учитываются в связи с любым вопросом на этом географическом пространстве".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Азербайджан выступает в роли не только участника, но и инициатора и локомотива региональных проектов. Эти успехи были достигнуты благодаря дальновидной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которую достойно продолжает в настоящее время президент Ильхам Алиев", - заявил глава МИД.

По его словам, 2016-й год был плодотворным и полезным с точки зрения развития двусторонних связей Азербайджана. "В плане развития наших двусторонних связей следует особо отметить расширение взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества с соседними государствами – Турцией, Россией, Исламской Республикой Иран и Грузией", - отметил Мамедъяров.

"Активное участие Азербайджана в международных мероприятиях и двусторонние взаимные визиты свидетельствуют о значении нашей страны в регионе и мире и открывают для нас новые возможности, - добавил он.

"Наши связи на двустороннем уровне еще более развиваются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи в трехстороннем формате президентов Азербайджана-России-Ирана, министров иностранных дел Азербайджана-Грузии-Турции, Азербайджана-Ирана-Турции, Азербайджана-России-Ирана. Проведение трехсторонних встреч имеет крайне важное значение для укрепления безопасности в регионе, расширения и углубления связей наших стран", - заявил Мамедъяров.

"В целом, механизм сотрудничества в трехстороннем формате, дополняя успешное двустороннее сотрудничество нашей страны с государствами региона, создает благоприятную почву для его всестороннего развития на трехсторонней основе, обещает благоприятные возможности для повышения на более высокий уровень политического диалога по региональным вопросам и торгово-экономических связей. Сотрудничество в имеющихся трёхсторонних форматах будет продолжено и впредь, будут рассмотрены возможности создания новых трехсторонних механизмов", - резюмировал министр.