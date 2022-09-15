Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.

"15 сентября исполняется 104 года с тех пор, как Кавказская исламская армия, один из ярких примеров братства Азербайджана и Турции, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот исторический день мы с уважением и благодарностью чтим память наших шехидов", - говорится в публикации.