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Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидов Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 16:17
Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.

"15 сентября исполняется 104 года с тех пор, как Кавказская исламская армия, один из ярких примеров братства Азербайджана и Турции, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот исторический день мы с уважением и благодарностью чтим память наших шехидов", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister shares post about 104th anniversary of liberation of Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı Bakının azad olunmasının 104-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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