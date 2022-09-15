Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидов
Глава МИД: С уважением и благодарностью чтим память наших шехидовМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.
Как передает Report, об этом глава МИД написал в Twitter.
"15 сентября исполняется 104 года с тех пор, как Кавказская исламская армия, один из ярких примеров братства Азербайджана и Турции, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот исторический день мы с уважением и благодарностью чтим память наших шехидов", - говорится в публикации.
15 sentyabr tarixində #Azərbaycan-#Türkiye qardaşlığının parlaq nümunələrindən biri olan Qafqaz İslam Ordusunun #Bakı|nı bolşevik-daşnak işğalından azad etməsindən 104 il ötür.