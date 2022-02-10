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Глава МИД: С июня Азербайджан пригласил миссию ЮНЕСКО и ждет ее

Глава МИД: С июня Азербайджан пригласил миссию ЮНЕСКО и ждет ее Армения нарушала все принципы и на протяжении десятилетий не допускала ЮНЕСКО на освобожденные сегодня территории
Внешняя политика
10 февраля 2022 г. 10:38
Глава МИД: С июня Азербайджан пригласил миссию ЮНЕСКО и ждет ее

Армения нарушала все принципы и на протяжении десятилетий не допускала ЮНЕСКО на освобожденные сегодня территории.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Он отметил, что еще до 2005 года Азербайджан обращался в ЮНЕСКО для проведения исследования состояния памятников культуры на этих территориях, однако армянская сторона не допустила организацию на оккупированные территории.

По словам главы МИД, после 44 дневной войны Азербайджан начал сотрудничество с этой организацией и не ставит никаких ограничений для нее, они могут осмотреть как мусульманские, так и христианские памятники.

"С июня Азербайджан пригласил миссию и ждет ее", - отметил он, добавив что единственной преградой в этом является Армения.

"В целом, общественность Азербайджана должна быть уверена, что мы предпринимаем все необходимые шаги на всех платформах", - заявил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistan 30 il ərzində mədəni abidələrin qorunmasına dair öhdəlikləri pozub"
Версия на английском языке Foreign Minister: Azerbaijan invited UNESCO in June and is waiting for it to come

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