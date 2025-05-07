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Глава МИД Азербайджана: С иракским коллегой обсудили весь спектр актуальных вопросов региональной безопасности

Глава МИД Азербайджана: С иракским коллегой обсудили весь спектр актуальных вопросов региональной безопасности Последние события в обширном регионе и росте напряженности между Индией и Пакистаном были обсуждены в ходе встреч в Багдаде между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с иракским коллегой Фуадом Хусейном.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 15:48
Глава МИД Азербайджана: С иракским коллегой обсудили весь спектр актуальных вопросов региональной безопасности

Последние события в обширном регионе и росте напряженности между Индией и Пакистаном были обсуждены в ходе встреч в Багдаде между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана заявил на совместной пресс-конференции.

"Мы выразили свою глубокую обеспокоенность растущей эскалацией отношений между Индией и Пакистаном, в результате чего десятки человек были убиты и ранены. Мы также выразили свои соболезнования семьям погибших и и пожелали скорейшего выздоровления нашим братьям и сестрам. Также обратились к сторонам с призывом деэскалации ситуации и разрешению всех разногласий дипломатическими путями", - сказал Дж. Байрамов.

Байрамов подтвердил, что на переговорах также были затронуты другие вопросы региональной безопасности, в частности ситуация в Сирии и секторе Газа.

"Мы согласились с необходимостью найти решение ситуации в Газе", - сказал он, подтвердив поддержку Азербайджаном решения региональных конфликтов дипломатическим путем.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: İraqlı həmkarımla regional təhlükəsizliyin aktual məsələlərini müzakirə etdik
Версия на английском языке Azerbaijani FM: Full range of regional security issues discussed with Iraqi counterpart

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