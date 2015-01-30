Глава МИД Румынии: Азербайджан играет важную роль в укреплении европейской энергетической безопасности - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Интервью Report с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.

- Господин Ауреску, как Вы оцениваете нынешний уровень двусторонних отношений между Румынией и Азербайджаном? Что нужно сделать, чтобы этот уровень еще больше увеличился?

- Политические отношения между Румынией и Азербайджаном, основывающиеся на установленном в 2009 году на высоком уровне стратегическом партнерстве, находятся на отличном уровне. Наши страны успешно выполняют меры, включенные в План действий по стратегическому партнерству, подписанному в 2011 году. Двусторонний политический диалог, экономическое сотрудничество и культурные связи развиваются динамично. Согласно статистическим данным Азербайджана, румынский экспорт растет на протяжении последних трех лет и достиг в 2014 году цифры 55,85 млн. долларов, что является пиком в истории торговых связей между нашими странами с момента обретения Азербайджаном независимости. Румыния заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Азербайджаном путем выполнения субстанциональных проектов, чтобы они соответствовали уровню политических отношений. В прошлом году была возобновлена паромная связь между румынским портом Констанца и грузинским портом Батуми. Паромная связь может помочь в открытии грузового транспортного коридора Черное море - Каспийское море - проекта, имеющего стратегическую важность. Этот коридор откроет новые возможности для нашего сотрудничества и создаст больше торговых возможностей для того, чтобы товары из Средней Азии и Кавказа доставлялись на европейский рынок, в его самое сердце. В этом плане может быть использован широкий спектр средств - использование паромов, которые перевозят грузы до морского порта Алят на Каспийском море, а также железнодорожной инфраструктуры Азербайджана и Грузии. Позже же использование паромной линии Батуми-Констанца и транспортного потенциала реки Дунай.

- После того, как проект "Набукко" потерпел неудачу, такие проекты как TANAP и AGRI были названы потенциальной альтернативой для транспортировки энергоресурсов из Азербайджана в Европу. Какой Вы видите роль Азербайджана в поддержке европейской энергетической безопасности?

- Азербайджан играет важную роль в укреплении европейской энергетической безопасности. Румыния всегда выступала сторонником и полностью поддерживала газовый интерконнектор Азербайджан - Грузия - Румыния - Венгрия (AGRI), который может предоставить короткий путь между нефтяным месторождением на Каспийском море и европейским рынком. После того, как у нас будет оценка техническо-экономического обоснования (ТЭО) проекта AGRI в первой половине этого года, мы ожидаем будущих шагов со стороны Совета директоров компании AGRI LNG для продвижения проекта.

- Недавно румынское посольство в Азербайджане было вновь назначено в качестве посольства-координатора деятельности НАТО в Азербайджане. Как бы Вы прокомментировали это решение и как Румыния может помочь в том, чтобы азербайджанская армия соответствовала стандартам НАТО?

- Продление мандата посольства Румынии в Азербайджане в качестве ПКД НАТО на два года показывает признание успешного завершения своих обязанностей в период предыдущих мандатов. Для нас это также индикатор доверия и отличного уровня наших двухсторонних отношений. Принятие четвертого мандата ПКД является частью нашего желания внести вклад в развитие отношений НАТО с Азербайджаном в качестве партнера НАТО.

Сферой, в которой Румыния может помочь странам-партнерам, является обмен опытом евро-атлантической интеграции, предоставление знаний о выполнении реформ в области безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. По нашим оценкам, отношения между НАТО и Азербайджаном имеют стратегическую ценность и Румыния уверена, что это сотрудничество окрепнет в предстоящие годы.

- Какие положительные перемены привнесло членство Румынии в ЕС? Как ваша страна может сыграть роль моста между ЕС и Азербайджаном?

- Членство Румынии в ЕС привнесло значительные дивиденды двум сторонам. Подготовительный процесс привел к значительному прогрессу в выполнении повестки реформ. Румыния была и остается сторонником развития и углубления отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Сотрудничество Азербайджан-ЕС предоставляет возможности для развития совместных проектов. Румыния поддерживает инициативы создания стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном, основывающегося на признании вклада, который ваша страна потенциально может внести в европейскую энергетическую безопасность.

- Как Румыния может сыграть роль в решении нагорно-карабахского конфликта?

- Румыния имеет принципиальный подход к урегулированию всех затянувшихся конфликтов в регионе. Румыния продолжит поддерживать усилия, направленные на мирное и согласованное урегулирование, основывающее на уважение норм и принципов международного права, включая суверенитет и территориальную целостность.