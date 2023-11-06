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Глава МИД: Румыния заинтересована в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД: Румыния заинтересована в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией Румыния заявила о своей поддержке процесса полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 14:11
Глава МИД: Румыния заинтересована в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Румыния заявила о своей поддержке процесса полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Наша позиция - это четкое устойчивое урегулирование вопроса, на основе уважения принципов международного права. Румыния заинтересована в посреднических усилиях, предпринимаемых президентом Евросовета Шарлем Мишелем", - сказала она.

По словам Одобеску, для Румынии очень важно, чтобы на Южном Кавказе, который является соседом этой страны по черноморскому региону, были восстановлены мир и безопасность.

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Версия на английском языке Romanian FM: 'We support process of normalization of relations between Azerbaijan and Armenia'
Версия на азербайджанском языке Rumıniya XİN başçısı: “Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini dəstəkləyirik”

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