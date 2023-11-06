Глава МИД: Румыния заинтересована в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Румыния заявила о своей поддержке процесса полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Румыния заявила о своей поддержке процесса полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Наша позиция - это четкое устойчивое урегулирование вопроса, на основе уважения принципов международного права. Румыния заинтересована в посреднических усилиях, предпринимаемых президентом Евросовета Шарлем Мишелем", - сказала она.

По словам Одобеску, для Румынии очень важно, чтобы на Южном Кавказе, который является соседом этой страны по черноморскому региону, были восстановлены мир и безопасность.