Глава МИД Румынии прокомментировала мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 15:10
Румыния приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией при активном содействии президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявила глава румынского МИД Оана Цою.

"Это важный шаг к достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Румыния поддерживает полную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написала она.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

Версия на азербайджанском языке Rumıniya XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini şərh edib
Версия на английском языке Romanian FM сomments on peace process between Azerbaijan and Armenia

