Глава МИД Румынии прокомментировала мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Как передает Report, об этом заявила глава румынского МИД Оана Цою.
"Это важный шаг к достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Румыния поддерживает полную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написала она.
Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.
