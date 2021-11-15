Глава МИД Румынии: Безопасность в странах Восточного партнерства должна быть усилена

14:09

"Продолжение реформ в странах Восточного партнерства имеет важное значение".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Он выразил надежду, что в декабре состоится плодотворный саммит с прогрессивными и конкретными результатами: “Важно продолжить реформы в тех странах, где Европейский Союз должен играть важную роль”.

“Это необходимо не только для разрешения конфликтов в этих странах, но и для увеличения их усилий противодействию гибридным угрозам”, - сказал глава МИД.