О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Румынии: Безопасность в странах Восточного партнерства должна быть усилена

Глава МИД Румынии: Безопасность в странах Восточного партнерства должна быть усилена 14:09
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 14:43
Глава МИД Румынии: Безопасность в странах Восточного партнерства должна быть усилена
0 : 00
0 : 00

"Продолжение реформ в странах Восточного партнерства имеет важное значение".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Он выразил надежду, что в декабре состоится плодотворный саммит с прогрессивными и конкретными результатами: “Важно продолжить реформы в тех странах, где Европейский Союз должен играть важную роль”.

“Это необходимо не только для разрешения конфликтов в этих странах, но и для увеличения их усилий противодействию гибридным угрозам”, - сказал глава МИД.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Romanian FM: "Security should be further strengthened in EaP countries"
Версия на азербайджанском языке Rumıniya XİN başçısı: “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində təhlükəsizlik daha da gücləndirilməlidir”

Другие новости из категории

Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства
Евросоюз представит пакет экономической помощи странам Восточного партнерства
15 ноября 2021 г. 14:03
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану
15 ноября 2021 г. 13:29
Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата 3+3
Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата "3+3"
15 ноября 2021 г. 13:09
Боррель: Восточное партнерство является важной частью внешней политики ЕС
Боррель: "Восточное партнерство" является важной частью внешней политики ЕС
15 ноября 2021 г. 12:55
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
Брайза: Результаты Стамбульского саммита послужат огромным позитивным изменениям в регионе
15 ноября 2021 г. 10:36
Мадат Гулиев принял участие на выставке Dubai Airshow-2021
ФотоМадат Гулиев принял участие на выставке Dubai Airshow-2021
14 ноября 2021 г. 14:55
Джейхун Байрамов встретится с представителями ЕС, НАТО и ВТО
Джейхун Байрамов встретится с представителями ЕС, НАТО и ВТО
14 ноября 2021 г. 12:30
Байрамов посетил могилу внучки Алимардан бека Топчубашева
ФотоБайрамов посетил могилу внучки Алимардан бека Топчубашева
13 ноября 2021 г. 19:40
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Турцию
13 ноября 2021 г. 13:10
Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
13 ноября 2021 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi