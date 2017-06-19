Глава МИД Румынии: Азербайджан может сыграть важную роль в укреплении энергобезопасности Европы

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ По случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией состоялся обмен поздравительными письмами между министрами иностранных дел двух стран Эльмаром Мамедъяровым и Теодором Мелешкану.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии, в письме Т.Мелешкану подчеркивает, что Румыния была второй страной после Турции, признавшей независимость Азербайджана.

Также отмечается, что важным этапом в румынско-азербайджанских отношениях стало принятие в 2009 году Декларации о создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией. По словам румынского министра, это, вместе с Планом действий по ее реализации, стало прочным фундаментом для устойчивого развития двустороннего сотрудничества на различных уровнях.

"До сих пор Азербайджан является единственным государством в регионе Южного Кавказа, с которым Румыния заключила стратегическое партнерство. Благодаря геостратегическому положению и природным ресурсам, Азербайджан может сыграть важную роль в укреплении энергетической безопасности в Европе. Румыния поддерживает реализацию проекта Южного газового коридора, будет способствовать диверсификации газоснабжения европейских стран. В то же время, Румыния заинтересована в региональных разработках по развитию грузовых транспортных путей между Европой и Азией", - говорится в письме Т.Мелешкану.

Министр также напомнил, что в 2009-2016 гг. посольство Румынии в Баку на протяжении четырех сроков подряд являлось контактным посольством НАТО в Азербайджане: "В то же время Румыния поддерживает дальнейшее развитие отношений между ЕС и Азербайджаном, в том числе заключение нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном. Все это создает прочную основу для дальнейшего развития политического и дипломатического диалога, двустороннего сотрудничества между Румынией и Азербайджаном во всех областях", - говорится в послании Т.Мелешкану.