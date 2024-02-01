Глава МИД России встретился с послами стран СНГ

1 февраля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ, аккредитованными в РФ.

1 февраля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ, аккредитованными в РФ.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны.

На встрече принял участие и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

В ходе мероприятия были подведены итоги многостороннего сотрудничества в формате Содружества в 2023 году, намечены ключевые задачи на перспективу с учетом приоритетов председательства России в организации в текущем году.

Также участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.