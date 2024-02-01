О нас

Глава МИД России встретился с послами стран СНГ

Глава МИД России встретился с послами стран СНГ 1 февраля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ, аккредитованными в РФ.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 17:38
Глава МИД России встретился с послами стран СНГ

1 февраля в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ, аккредитованными в РФ.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны.

На встрече принял участие и посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

В ходе мероприятия были подведены итоги многостороннего сотрудничества в формате Содружества в 2023 году, намечены ключевые задачи на перспективу с учетом приоритетов председательства России в организации в текущем году.

Также участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian FM meets ambassadors of CIS countries
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov MDB ölkələrinin səfirləri ilə görüşüb

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi