​Глава МИД России прокомментировал решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Азербайджан

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Отсутствие правовой базы для многих видов ее деятельности - это системная проблема ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

По его словам, начинается все с устава самой организации, она называется организацией, но такой не является, потому что нет учредительного документа: "Тоже самое относится к БДИПЧ ОБСЕ. Мы уже многие годы вместе с партнерами по СНГ коллективно призываем сесть и согласовать те правила, которые будут лежать в основе практической деятельности этого Бюро прежде всего в том, что касается наблюдения за выборами.

Нынешние обязательства заключаются только в одном - приглашать наблюдать за выборами, в том числе и наблюдателей из ОБСЕ в соответствии со своим национальным законодательством. Там не сказано, что в Азербайджан нужно посылать обязательно 260 человек, а не 130, как хотел Азербайджан, а в Германию только двоих, а в одну из прибалтийских стран, где есть несколько сотен тысяч неграждан не посылать вообще никого", - заявил С. Лавров.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в свою очередь выразил сожаление, что не удалось достичь соглашения между БДИПЧ ОБСЕ и Азербайджаном в том, что касается наблюдения за выборами.

"Была упущена возможность для диалога. Я надеюсь, что на консультациях в Вене нам удастся прояснить этот вопрос в дальнейшем", - заявил Заньер.