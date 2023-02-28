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Глава МИД России посетил Аллею шехидов

Глава МИД России посетил Аллею шехидов Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня посетил Аллею Шехидов и почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 10:41
Глава МИД России посетил Аллею шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня посетил Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения.

Как передает Report, об этом cообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Аллее почетного захоронения глава МИД РФ почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Он также возложил цветы на могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На Аллее шехидов С. Лавров почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Глава МИД России возложил венок к памятнику "Вечный огонь".

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Версия на английском языке Russian Foreign Minister visits Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоSergey Lavrov Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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