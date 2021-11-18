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Глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудят ситуацию в Карабахе

Глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудят ситуацию в Карабахе Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит помощь организации ситуацию в Карабахе.
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 16:50
Глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудят ситуацию в Карабахе
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит ситуацию в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на МИД России, в ходе переговоров планируется обсудить текущие задачи ОБСЕ в трех измерениях – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном – и подвести итоги работы Организации в 2021 г.

Кроме этого, стороны намерены рассмотреть текущее положение дел в сфере европейской безопасности и пути "оживления режима контроля над обычными вооружениями в Европе".

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Версия на английском языке Sergey Lavrov to discuss Karabakh with OSCE Chairperson-in-Office
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov ATƏT sədri ilə Qarabağı müzakirə edəcək

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