Глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудят ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит помощь организации ситуацию в Карабахе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде 19 ноября в Москве обсудит ситуацию в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на МИД России, в ходе переговоров планируется обсудить текущие задачи ОБСЕ в трех измерениях – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном – и подвести итоги работы Организации в 2021 г.

Кроме этого, стороны намерены рассмотреть текущее положение дел в сфере европейской безопасности и пути "оживления режима контроля над обычными вооружениями в Европе".