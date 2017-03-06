Глава МИД России: Большинство компонентов по вопросу определения статуса Каспия согласованы - ВИДЕО

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Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ "Для движения вперед в вопросе определения правового статуса Каспийского моря есть очень хорошие положительные моменты".

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента российского бюро Report, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Из пяти прикаспийских стран три стороны имеют единую позицию, можно сказать, что четвертая в целом разделяет идею серединной линии. Там есть вопрос калькуляции этих точек. И я думаю, что рано или поздно мы подойдем к этому вопросу, к решению именно в контексте того, как решается вопрос серединной линии. Для движения вперед есть очень хорошие положительные моменты", - заявил Мамедъяров.

Глава МИД России согласился в этом вопросе с азербайджанским коллегой.

"Большинство компонентов согласованы, эксперты продолжают работу над остающимися вопросами, их не так много. Есть целый ряд методик, которые могут применяться. И эта методика должна максимально отвечать принципам справедливости, чтобы ни одна из стран не чувствовала себя ущемленной. Думаю, что на этом пути мы сможем достичь результата", - заявил С. Лавров.