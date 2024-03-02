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Глава МИД РФ: Азербайджан подтверждает свою приверженность трехсторонним договоренностям 

Глава МИД РФ: Азербайджан подтверждает свою приверженность трехсторонним договоренностям  Азербайджан подтверждает свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 15:46
Глава МИД РФ: Азербайджан подтверждает свою приверженность трехсторонним договоренностям 
Сергей Лавров

Азербайджан подтверждает свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

"Мы ведем постоянный диалог с нашими азербайджанскими коллегами, и они подтверждают свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении между Азербайджаном, Арменией и Россией", - сказал он.

Лавров отметил, что развитие отношений между Азербайджаном и Арменией зависит от того, как будут реализованы договоренности, в том числе от выполнения руководителями стран взятых в рамках этих договоренностей обязательств.

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Версия на английском языке Russian FM: Azerbaijan confirms its commitment to trilateral statement
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: Azərbaycan tərəfi üçtərəfli razılaşmalardakı məsələlərin həllinin tərəfdarı olduğunu təsdiqləyir

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