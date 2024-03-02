Глава МИД РФ: Азербайджан подтверждает свою приверженность трехсторонним договоренностям

Азербайджан подтверждает свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении.

Азербайджан подтверждает свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

"Мы ведем постоянный диалог с нашими азербайджанскими коллегами, и они подтверждают свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении между Азербайджаном, Арменией и Россией", - сказал он.

Лавров отметил, что развитие отношений между Азербайджаном и Арменией зависит от того, как будут реализованы договоренности, в том числе от выполнения руководителями стран взятых в рамках этих договоренностей обязательств.