Глава МИД России прокомментировал вопрос проведения переговоров между "Газпром"ом и Грузией

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вопрос проведения переговоров между российским нефтегазовым концерном "Газпром" и правительством Грузии.

Как сообщает Report, на пресс-конференции С.Лавров призвал "не ожидать срывов переговоров".

По его словам, переговоры отвечают интересам всех сторон, в том числе и Армении, в которую газ экспортируется транзитом через Грузию: "Я оставляю это на усмотрение компаний".

Глава внешнеполитического ведомства России выразил уверенность, что стороны найдут решение.