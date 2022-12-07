Глава МИД: Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям

Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям.

Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Анн Буайон.

На встрече также обсуждалось текущее состояние азербайджано-французских отношений.

Министр подчеркнул, что озвученные Францией предвзятые мнения и принятые в парламенте страны резолюции наносят удар по азербайджано-французским отношениям и не вносят вклад в мирный процесс.