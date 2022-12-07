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Глава МИД: Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям

Глава МИД: Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям.
Внешняя политика
7 декабря 2022 г. 19:06
Глава МИД: Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям

Резолюции парламента Франции наносят удар по азербайджано-французским отношениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом Франции в Азербайджане Анн Буайон.

На встрече также обсуждалось текущее состояние азербайджано-французских отношений.

Министр подчеркнул, что озвученные Францией предвзятые мнения и принятые в парламенте страны резолюции наносят удар по азербайджано-французским отношениям и не вносят вклад в мирный процесс.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Resolutions by French Parliament damaged Azerbaijan-France relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Fransa parlamentinin qətnamələri münasibətlərimizə zərbə vurur"

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