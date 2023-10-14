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Глава МИД: Реваншистские попытки Армении не должны поддерживаться никоим образом

Глава МИД: Реваншистские попытки Армении не должны поддерживаться никоим образом На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.
Внешняя политика
14 октября 2023 г. 13:02
Глава МИД: Реваншистские попытки Армении не должны поддерживаться никоим образом

На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет большое значение: “Крайне важно, чтобы реваншистские попытки Армении не были поддержаны никоим образом, а также были сделаны призывы к процветанию и отсутствию альтернативы мира в этом регионе”.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistanın revanşist cəhdləri heç bir şəkildə dəstəklənməməlidir”

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