Глава МИД: Реваншистские попытки Армении не должны поддерживаться никоим образом

На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

На данный момент Армения должна выбрать между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на проходящей в Баку конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности".

По его словам, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет большое значение: “Крайне важно, чтобы реваншистские попытки Армении не были поддержаны никоим образом, а также были сделаны призывы к процветанию и отсутствию альтернативы мира в этом регионе”.