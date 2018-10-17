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    Глава МИД: Развитие Армении невозможно, пока ее войска не будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана

    Мамедъяров: Мы добились неплохого прогресса в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "Мы добились неплохого прогресса  в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию даже с предыдущей администрацией (Армении- ред.). Но сейчас у них новое правительство и, возможно, им необходимо немного больше времени для того, чтобы изучить ситуацию". 

    Как передает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Министр подчеркнул важность добрососедских отношений. "Я надеюсь, что в Армении это понимают, что без построения добрососедских отношений  не может быть развития страны. Это предельно ясно. И для этого необходимо вывести армянские войска с оккупированных территорий Азербайджана, чтобы вынужденные переселенцы могли вернуться в свои дома",- отметил он.

    Напомним, 27 сентября министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

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