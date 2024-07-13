Глава МИД: Растущая милитаризация Армении - источник угрозы мирной повестке

15:20

Растущая милитаризация в Армении остается источником беспокойства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в стране.

В сообщении отмечается, что на встрече обсуждалась текущая ситуация в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и достигнутый прогресс.

"При этом было подчеркнуто, что неприемлемо наличие в действующей Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. Было обращено внимание на то, что шаги, угрожающие продвижению мирной повестки, особенно растущая милитаризация в Армении, остаются источником беспокойства", - говорится в сообщении.