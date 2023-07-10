Глава МИД рассказал Госсекретарю Ватикана о преступлениях армян на освобожденных территориях

Армения не соблюдает меры по построению доверия касательно возвращения военных, которые случайно пересекли границу.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, находящимся с визитом в нашей стране.
Министр также подробно проинформировал Госсекретаря Ватикана о ситуации после 44-дневной Отечественной войны, преступлениях, совершенных на освобожденных от оккупации территориях, вандализме и разрушенном культурном и религиозном наследии.
Кроме того, была дана подробная информация о минной угрозе и других провокациях Армении. Было отмечено, что с начала 1990-х годов до сих пор нет информации о более чем 3 800 пропавших без вести азербайджанцах.