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Глава МИД: Провокационные шаги Армении продемонстрировали, что на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений

Глава МИД: Провокационные шаги Армении продемонстрировали, что на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений Незаконная деятельность надуманного режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, под видом так называемых "президентских выборов" стала очередным крайне провокационным шагом. Этими шагами Армения ясно дала понять, что она на
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 00:48
Глава МИД: Провокационные шаги Армении продемонстрировали, что на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений

"Незаконная деятельность надуманного режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, под видом так называемых "президентских выборов" стала очередным крайне провокационным шагом. Этими шагами Армения ясно дала понять, что она намерена дезавуировать свои предыдущие заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это продемонстрировало, что Армения на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН,

Министр отметил, что попытки Армении целенаправленно сорвать мирные усилия происходили одновременно с клеветнической кампанией против Азербайджана, проводимой во всем мире на основе таких сфабрикованных обвинений как так называемая "блокада" и "гуманитарный кризис". С реализацией 18 сентября 2023 года предложения Азербайджана об использовании нескольких маршрутов доставки гуманитарных грузов для удовлетворения потребностей жителей Карабахского региона армянского происхождения клеветническая кампания Армении потерпела фиаско.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın təxribatçı addımları sülh danışıqlarını xoş məramla aparmadığını nümayiş etdirdi"

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