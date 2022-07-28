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Глава МИД: Проведение Молодежного саммита Движения неприсоединения - историческое событие

Глава МИД: Проведение Молодежного саммита Движения неприсоединения - историческое событие Проведение первого Молодежного саммита Движения неприсоединения в Баку является историческим событием.
Внешняя политика
28 июля 2022 г. 17:14
Глава МИД: Проведение Молодежного саммита Движения неприсоединения - историческое событие

Проведение первого Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН) в Баку является историческим событием.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая в ходе Молодежного саммита стран ДН.

"Проведение первого Молодежного саммита ДН - это историческое мероприятие по ряду причин, начиная от количества участников и представленных стран и теми документами, которые планируется принять по итогу", отметил глава МИД.

Д. Байрамов особо подчеркнул важность развития молодежных инициатив, отметив, что в Азербайджане теме молодежи уделяется особое внимание.

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Версия на английском языке FM: Holding of NAM Youth Summit - historic event
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammiti tarixi hadisədir"

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