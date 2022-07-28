Глава МИД: Проведение Молодежного саммита Движения неприсоединения - историческое событие

Проведение первого Молодежного саммита Движения неприсоединения в Баку является историческим событием.

Проведение первого Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН) в Баку является историческим событием.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая в ходе Молодежного саммита стран ДН.

"Проведение первого Молодежного саммита ДН - это историческое мероприятие по ряду причин, начиная от количества участников и представленных стран и теми документами, которые планируется принять по итогу", отметил глава МИД.

Д. Байрамов особо подчеркнул важность развития молодежных инициатив, отметив, что в Азербайджане теме молодежи уделяется особое внимание.