Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76 сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76 сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Комитетом по борьбе с терроризмом, а также обменялись мнениями о совместной деятельности в борьбе с терроризмом.

В ходе встречи Дж.Байрамов, проинформировав противоположную сторону о привлеченных Арменией во время последней агрессии против Азербайджана иностранных наемниках, сказал, что проживающие за рубежом члены армянской общины злоупотребляли некоммерческими организациями в целях финансирования террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана.

Владимир Воронков высоко оценил положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность обмена подобным опытом с другими странами.

Стороны также провели обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.