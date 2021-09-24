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Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников

Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76 сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 17:41
Глава МИД проинформировал представителя ООН об использовании Арменией иностранных наемников

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 76 сессии Генассамблеи ООН встретился с заместителем генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Комитетом по борьбе с терроризмом, а также обменялись мнениями о совместной деятельности в борьбе с терроризмом.

В ходе встречи Дж.Байрамов, проинформировав противоположную сторону о привлеченных Арменией во время последней агрессии против Азербайджана иностранных наемниках, сказал, что проживающие за рубежом члены армянской общины злоупотребляли некоммерческими организациями в целях финансирования террористической деятельности на суверенных территориях Азербайджана.

Владимир Воронков высоко оценил положительный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность обмена подобным опытом с другими странами.

Стороны также провели обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs UN official about Armenia's use of foreign terrorists
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT rəsmisini Ermənistanın xarici terrorçulardan istifadə etməsi barədə məlumatlandırıb

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