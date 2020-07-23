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Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении Боррель отметил важность предотвращения усугубления напряженности, в том числе угроз важной инфраструктуре в регионе
Внешняя политика
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23 июля 2020 г. 09:48
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем.

Как сообщили Report в МИД, в телефонной беседе принял участие и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Министр Дж.Байрамов принял поздравления представителя ЕС с назначением на должность.

Министр проинформировал Ж.Борреля о военной провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе и предотвращении попытки нападения вооруженных подразделений Армении с использованием артиллерийских установок, а также о напряженной ситуации в регионе.

Жозеп Боррель отметил важность предотвращения усугубления напряженности, в том числе угроз важной инфраструктуре в регионе. Верховный представитель отметил необходимость возобновления субстантивных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность Азербайджана решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, но подчеркнул важность проведения переговоров по существу, ориентированных на конкретный результат.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность Дж.Боррелю за инициативу проведения телефонного разговора.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs EU High Representative about Armenia's provocation
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri Aİ rəsmisini Ermənistanın təxribatı barədə məlumatlandırıb
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