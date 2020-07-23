Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ЕС о провокации Армении

Боррель отметил важность предотвращения усугубления напряженности, в том числе угроз важной инфраструктуре в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефом Боррелем.

Как сообщили Report в МИД, в телефонной беседе принял участие и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Министр Дж.Байрамов принял поздравления представителя ЕС с назначением на должность.

Министр проинформировал Ж.Борреля о военной провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе и предотвращении попытки нападения вооруженных подразделений Армении с использованием артиллерийских установок, а также о напряженной ситуации в регионе.

Жозеп Боррель отметил важность предотвращения усугубления напряженности, в том числе угроз важной инфраструктуре в регионе. Верховный представитель отметил необходимость возобновления субстантивных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность Азербайджана решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, но подчеркнул важность проведения переговоров по существу, ориентированных на конкретный результат.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность Дж.Боррелю за инициативу проведения телефонного разговора.