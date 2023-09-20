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Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе

Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи в рамках своего участия в 78-
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 00:19
Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи в рамках своего участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Северной Македонией, повестку дня организации в рамках председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, а также ситуацию в регионе.

На встрече министр Джейхун Байрамов напомнил о последовательных усилиях Азербайджана по преодолению последствий прошлого конфликта, постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции, подписанию мирного договора, установлению стабильности в регионе, реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество.

Отмечено, что, несмотря на все усилия Азербайджана при посредничестве привлеченных международных партнеров, последние провокации армянской стороны и сепаратистского режима подорвали процесс нормализации.

Министр подчеркнул, что основной целью антитеррористических мероприятий, проводимых против незаконных армянских вооруженных сил в ответ на террористические акты и военные провокации, повлекшие гибель азербайджанских военных и гражданских лиц, является установление мира и стабильности в регионе, разоружение незаконных сил и свержение сепаратистского режима. Было отмечено, что Азербайджан нейтрализует только военные цели.

Что касается заявлений о якобы "блокаде" и "напряженном гуманитарном кризисе в регионе", то министр Джейхун Байрамов отметил, что эти заявления не имеют под собой никаких оснований. По его словам, Армения намеренно представляет ситуацию как вопрос "гуманитарного" характера, данный шаг в действительности является политической манипуляцией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Он также подчеркнул, что рядовые жители удерживаются в качестве заложников этой политической авантюры.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısı ATƏT-in sədrinə bölgədəki son vəziyyət barədə məlumat verib

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