Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в области региональной безопасности.

Министр проинформировал противоположную сторону о провокациях армянской стороны на границе двух государств, заявив, что в результате провокации Армении на Кяльбаджарском направлении погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Дж.Байрамов подчеркнул, что вся ответственность за эти провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении.