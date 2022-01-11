Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в области региональной безопасности.
Министр проинформировал противоположную сторону о провокациях армянской стороны на границе двух государств, заявив, что в результате провокации Армении на Кяльбаджарском направлении погиб военнослужащий азербайджанской армии.
Дж.Байрамов подчеркнул, что вся ответственность за эти провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении.