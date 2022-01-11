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Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
11 января 2022 г. 20:59
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в области региональной безопасности.

Министр проинформировал противоположную сторону о провокациях армянской стороны на границе двух государств, заявив, что в результате провокации Армении на Кяльбаджарском направлении погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Дж.Байрамов подчеркнул, что вся ответственность за эти провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM fills US Assistant Secretary of State in on Armenia’s provocation
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Ermənistanın təxribatı barədə məlumatlandırılıb

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