Глава МИД проинформировал иностранных журналистов о мирных инициативах Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал иностранных журналистов о региональных и международных инициативах Азербайджана в области мира и развития.
Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".
"Был рад провести брифинг для Ассоциации корреспондентов при Организации Объединенных Наций в рамках визита в Швейцарию", - написал он.
Министр отметил, что в ходе брифинга он подчеркнул ответственность СМИ за понимание и корректное и профессиональное освещение реальной ситуации в регионе.