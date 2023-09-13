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Глава МИД проинформировал иностранных журналистов о мирных инициативах Азербайджана

Глава МИД проинформировал иностранных журналистов о мирных инициативах Азербайджана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал иностранных журналистов об региональных и международных инициатив Азербайджана в области мира и развития.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 15:55
Глава МИД проинформировал иностранных журналистов о мирных инициативах Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал иностранных журналистов о региональных и международных инициативах Азербайджана в области мира и развития.

Как передает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Был рад провести брифинг для Ассоциации корреспондентов при Организации Объединенных Наций в рамках визита в Швейцарию", - написал он.

Министр отметил, что в ходе брифинга он подчеркнул ответственность СМИ за понимание и корректное и профессиональное освещение реальной ситуации в регионе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov briefs foreign journalists about Azerbaijan’s peace initiatives 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycanın sülh təşəbbüsləri barədə xarici jurnalistlərə məlumat verib - YENİLƏNİB

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