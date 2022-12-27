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Глава МИД: Армения помешала проведению третьего раунда переговоров в Москве

Глава МИД: Армения помешала проведению третьего раунда переговоров в Москве Прогресс в постконфликтном периоде по достижению мира небольшой, а причина этому неконструктиынй подход Армении.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 16:06
Глава МИД: Армения помешала проведению третьего раунда переговоров в Москве

В постконфликтный период прогресс по достижению мира небольшой, а причина этому неконструктивный подход Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

В качестве важных событий за 2022 год на постконфликтном этапе глава МИД Азербайджана отметил представленные Азербайджаном Армении пять базовых принципов нормализации отношений, проведение трехсторонних встреч по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, обсуждение мирного договора, в том числе на встречах в Праге и в Сочи.

"Третий раунд переговоров для обсуждения мирного договора должен был состояться в Москве, но Армения помешала этому. Помимо этого, ряд встреч состоялись для открытия транспортных коммуникаций",- отметил Байрамов.

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Версия на английском языке Minister: Results are minimal in Baku-Yerevan talks due to Armenia's non-constructive steps
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənistanın qeyri-konstruktiv addımları səbəbindən əldə olunan nəticələr çox məhduddur”

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