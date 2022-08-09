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Глава МИД: Проекты Азербайджана и Турции направлены на благо наших народов

Глава МИД: Проекты Азербайджана и Турции направлены на благо наших народов После вступления в силу Шушинской декларации тесные связи между Азербайджаном и Турцией в самых разных сферах были вновь систематизированы и зафиксированы, что дало новый импульс дальнейшему развитию этих отношений.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 18:00
Глава МИД: Проекты Азербайджана и Турции направлены на благо наших народов

После вступления в силу Шушинской декларации тесные связи между Азербайджаном и Турцией в самых разных сферах были вновь систематизированы и зафиксированы, что дало новый импульс дальнейшему развитию этих отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Если вы посмотрите на текст Шушинской декларации, она охватывает все сферы: экономику, энергетику, коммуникации, все гуманитарные сферы, координацию международных отношений, сотрудничество в области прессы, сотрудничество в военной сфере, особенно оборонная часть. Считаю, что проекты, реализуемые совместно Азербайджаном и Турцией, не только укрепляют позиции наших двух стран, но и благосостояние наших народов”, - подчеркнул глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan və Türkiyənin birgə həyata keçirdiyi layihələr xalqlarımızın rifahınadır"

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