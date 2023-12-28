Байрамов: Срок пребывания российского контингента в Карабахе указан в трехстороннем заявлении

Срок завершения деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе регламентируется трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.

Срок завершения деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе регламентируется трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Есть трехстороннее заявление, достигнутое лидерами трех стран. В этом документе срок деятельности российского миротворческого контингента в Азербайджане предусмотрен до 2025 года. Этот документ должен быть взят за основу", - подчеркнул министр.