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Глава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа

Глава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 15:24
Глава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о последствиях агрессии Армении против Азербайджана и масштабах ущерба и разрушений, нанесенных инфраструктуре на освобожденных территориях, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период. В этой связи министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность применения странами Европейского Союза подхода, соответствующего нормам международного права.

Министр Джейхун Байрамов отметил сотрудничество с Европейским Союзом и важные вопросы, стоящие на повестке дня.

Министр обороны Артис Пабрикс отметил, что его страна придает особое значение связям с Азербайджаном и считает Азербайджан своим стратегическим партнером. Он подчеркнул, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по событиям в Украине и вопросам гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в целях преодоления кризиса в Украине.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov urges EU to approach Azerbaijan, Armenia in keeping with international law
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-ni Azərbaycan və Ermənistana beynəlxalq hüquqa uyğun yanaşmağa çağırıb

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