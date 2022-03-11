Глава МИД призвал ЕС относиться к Азербайджану и Армении в соответствии с нормами межправа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на Дипломатическом форуме в Анталье встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о последствиях агрессии Армении против Азербайджана и масштабах ущерба и разрушений, нанесенных инфраструктуре на освобожденных территориях, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период. В этой связи министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность применения странами Европейского Союза подхода, соответствующего нормам международного права.

Министр Джейхун Байрамов отметил сотрудничество с Европейским Союзом и важные вопросы, стоящие на повестке дня.

Министр обороны Артис Пабрикс отметил, что его страна придает особое значение связям с Азербайджаном и считает Азербайджан своим стратегическим партнером. Он подчеркнул, что в этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по событиям в Украине и вопросам гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном в целях преодоления кризиса в Украине.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.