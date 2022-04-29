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Глава МИД принял участие в конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество"

Глава МИД принял участие в конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" 29 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в панельном обсуждении международной конференции “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, организованной Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 18:16
Глава МИД принял участие в конференции на тему Южный Кавказ: развитие и сотрудничество

29 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в панельном обсуждении международной конференции “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, организованной Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников конференции о ситуации в регионе на постконфликтном этапе, в частности о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации договоренностей, достигнутых в результате встречи лидеров в Брюсселе, в том числе о подготовке мирного соглашения, делимитации границы, открытии коммуникаций и мерах по укреплению доверия. Министр поделился с участниками взглядами Азербайджана на обеспечение мира, безопасности и развитие в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN başçısı “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və Əməksaşlıq” mövzulu konfransda iştirak edib

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