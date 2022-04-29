Глава МИД принял участие в конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество"

29 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в панельном обсуждении международной конференции “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, организованной Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

29 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в панельном обсуждении международной конференции “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, организованной Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников конференции о ситуации в регионе на постконфликтном этапе, в частности о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации договоренностей, достигнутых в результате встречи лидеров в Брюсселе, в том числе о подготовке мирного соглашения, делимитации границы, открытии коммуникаций и мерах по укреплению доверия. Министр поделился с участниками взглядами Азербайджана на обеспечение мира, безопасности и развитие в регионе.