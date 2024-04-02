Глава МИД принял посла Украины в связи с завершением его дипломатической миссии

2 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского с связи с завершением его дипломатической миссии.

2 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского с связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, подчеркнута важность расширения сотрудничества.

На встрече посол подчеркнул значением для его страны гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном, и выразил свою благодарность.

Были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес

Министр поблагодарил Каневского за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.