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Глава МИД принял посла Украины в связи с завершением его дипломатической миссии

Глава МИД принял посла Украины в связи с завершением его дипломатической миссии 2 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского с связи с завершением его дипломатической миссии.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 20:51
Глава МИД принял посла Украины в связи с завершением его дипломатической миссии

2 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского с связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, подчеркнута важность расширения сотрудничества.

На встрече посол подчеркнул значением для его страны гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном, и выразил свою благодарность.

Были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес

Министр поблагодарил Каневского за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives outgoing ambassador of Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna səfirinin Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

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