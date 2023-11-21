Глава МИД принял посла Катара по случаю завершения дипломатической деятельности

21 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в нашей стране Фейсала бин Абдуллу Хамада Абдуллу аль Хинзаба по случаю завершения его дипломатической деятельности.

21 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в нашей стране Фейсала бин Абдуллу Хамада Абдуллу аль Хинзаба по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Катаром основано на взаимном уважении, поддержке и сотрудничестве, и выразил послу благодарность за вклад в развитие азербайджано-катарских отношений, а также пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Катара выразил благодарность за прием и поддержку, оказанную в период его деятельности государственными и правительственными структурами и организациями Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.