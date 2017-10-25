Глава МИД: Принцип неприкосновенности территориальной целостности должен быть однозначно выражен в отношении всех конфликтов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, встреча состоялась в рамках Средиземноморской Конференции ОБСЕ в Палермо.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений, основанных на взаимопонимании, дружбе и диалоге между Азербайджаном и Италией и с точки зрения дальнейшего углубления связей подчеркнуто значение визитов на высоком уровне.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано высоко оценил участие Эльмара Мамедъярова в конференции и выразил за это благодарность. Он назвал Азербайджан надежным партнером Италии, также, министр заявил, что они придают особое значение сотрудничеству со светским Азербайджаном.

Эльмар Мамедъяров отметив о наличии стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнул, что в Европейском Союзе Италия является наиболее значимым партнером Азербайджана.

Министры отметили важность сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами, и в этом контексте, стратегическую важность проектов Южный газовый коридор, TAP и TANAP. Министр иностранных дел Италии подчеркнул значение проекта TAP в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок газа своей страны.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили всестороннее развитие сотрудничества между двумя странами в области экономики, торговли, культуры, науки и образования, туризма и в других сферах.

Коснувшись процесса последних переговоров, проводимых в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров в очередной раз заявил о справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормы и принципы международного права и Хельсинкский заключительный акт. Он отметил важность единого и однозначного выражения приверженности основополагающим принципам суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государства, как закреплено в Европейской стратегии безопасности, в отношении всех конфликтов.

Анджелино Альфано, коснувшись приоритетов своей страны в период председательства в ОБСЕ в следующем году, сказал, что Италия поддерживает усилия, которые могут способствовать мирному урегулирование конфликта при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

На встрече были рассмотрены отношения Азербайджан - Европейский Союз, итальянский министр довел до внимания, что они будут продолжать поддерживать это сотрудничество. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что продолжаются интенсивные переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Информируя о проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, Эльмар Мамедъяров сказал, что сотрудничество в этом направлении обещает благоприятные перспективы.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.