Глава МИД: Премьер Армении заверил о сотрудничестве по гуманитарным вопросам

На встрече с президентами Франции и Совета Евросоюза премьер-министр Армении заверил о сотрудничестве по гуманитарным вопросам.

На встрече с президентами Франции и Совета Евросоюза премьер-министр Армении заверил о сотрудничестве по гуманитарным вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, эти вопросы обсуждались на четырехсторонней встрече в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 4 февраля: "Обсуждения касались в основном гуманитарных вопросов. Используя эту платформу, президент Азербайджана поднял вопрос о том, что со времен Первой Карабахской войны и до сих пор ничего не известно о судьбе 3 890 человек, что Армения практически отказывается от сотрудничества в этом направлении, полностью попирая нормы международного права, принципы гуманизма".

По словам министра, в целом состоявшиеся обсуждения можно считать позитивными: "Хотя удивительно, что через несколько дней МИД Армении выступил с сомнительным и противоречивым заявлением, которое не поддается никакой логике и противоречит принципу гуманизма и международному праву".

Глава МИД заявил, что Азербайджан сам показывает Армении пример: "Азербайджан работал с Международным комитетом Красного Креста (МККК) после окончания 44-дневной войны. В результате были найдены и переданы армянской стороне тела 1709 армянских военнослужащих. Военная операция завершилась в ноябре 2020 года. В последующие зимние месяцы поиски осуществлялась при сложных погодных условиях, в горах, на заминированных территориях. В этой работе принимали участие и азербайджанские военнослужащие. Однако Армения даже спустя 30 лет не предпринимает никаких мер, пытаясь представить все в искаженном свете".